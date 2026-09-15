Aprehenden a un policía que asesinó a su hermano

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El pasado 9 de septiembre, en Tancanhuitz, Elizalde "N", un policía estatal, habría asesinado a su propio hermano, también un elemento de la Guardia Civil Estatal, luego de haber discutido con él y descargarle un arma de fuego.

Por ello, la Fiscalía General del Estado, a través de agentes de la Policía de Investigación, cumplimentó una orden de aprehensión en contra del señalado, por el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con información de la autoridad investigadora, elementos ministeriales realizaron las indagatorias respectivas el 9 de septiembre de 2026, luego que tuvieron conocimiento sobre el deceso de un hombre dentro de una vivienda del ejido Las Armas. Al avanzar con las diligencias, establecieron que el señalado y la víctima, quien era su hermano habrían discutido.

Elizalde "N" habría disparado en contra de su familiar de 46 años de edad, provocándole lesiones que derivaron en su fallecimiento.

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Los agentes investigadores también informaron que ambas personas, eran policías estatales comisionados en distintos puntos de la Zona Huasteca y en el momento de los hechos se mantenían francos.

La Fiscalía informó que avanzó en el esclarecimiento de lo sucedido y obtuvo el mandamiento judicial, el cual fue cumplimentado en contra del probable responsable en ejido Las Delicias en Ciudad Valles, quien estará a disposición de un Juez de control, con quien enfrentará el delito de homicidio calificado.