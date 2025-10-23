Apresan a 4 hombres y una mujer con “cristal”

Como resultado de labores destinadas a inhibir la comisión de ilícitos, policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a cuatro hombres y una mujer por posesión de metanfetaminas. Los resultados se obtuvieron en recorridos sobre las colonias Primero de Mayo, Hogares Ferrocarrileros Segunda Sección, Fidel Velázquez, 21 de Marzo y La Virgen.

Sobre la calle Niños Héroes, en la colonia Primero de Mayo, agentes municipales tuvieron contacto visual con un individuo que alteraba el orden, por lo que se acercaron a señalarle la debida sanción y, después de entrevistarlo, se identificó como Luis “N” de 27 años, encontrándole una dosis de un material similar a la droga sintética conocida como “cristal”.

En más resultados, Jorge “N” de 40 años fue detectado por policías soledenses cuando cometía faltas administrativas en la calle Otomíes, de la colonia Hogares Ferrocarrileros Segunda Sección, localizándole un envoltorio con piedra granulada semejante a la metanfetamina llamada “cristal”.

En la Avenida Jesús Yurén de la colonia Fidel Velázquez, servidores públicos tuvieron contacto visual con quien dijo llamarse Omar “N” de 29 años, quien perturbaba la paz, descubriéndole una bolsa con polvo de características parecidas a la sustancia conocida como “cristal”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, Alfredo “N” de 31 años y Esmeralda “N” de 27 fueron ubicados por agentes municipales en las colonias 21 de Marzo y La Virgen, respectivamente; ambos cometían faltas al Bando de Policía y Gobierno, descubriéndoles una dosis a cada uno de un material similar a la droga llamada “cristal”.

A los infractores se les hizo saber que serían detenidos por posesión de metanfetaminas, se les informaron los derechos que les asisten, para después ponerlos a disposición de la FGESLP), donde determinarán su situación legal.