logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ABUELA MANGO, UNA HISTORIA FAMILIAR

Fotogalería

ABUELA MANGO, UNA HISTORIA FAMILIAR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Apresan a conductor por traer placas ajenas

Por Redacción

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
A
Apresan a conductor por traer placas ajenas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Por su presunta participación en los delitos de uso de placas sobrepuestas y falsificación de documentos, oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron y pusieron a disposición de la autoridad investigadora a Daniel "N", de 46 años de edad.

      Los hechos ocurrieron durante los recorridos de seguridad y vigilancia implementados en la colonia Cactus, donde oficiales municipales detectaron al conductor de un auto marca Chevrolet Tornado, color blanco, que realizó una maniobra que puso en riesgo la integridad de un ciclista que transitaba por la zona.

      Al lograr que detuviera su marcha y realizar la inspección correspondiente, se verificó el estatus legal del la unidad en Plataforma México, detectando que los datos no coincidían con las placas de circulación.

      Ante la irregularidad, los municipales detuvieron a Daniel "N" por su probable participación en los delitos de uso de placas sobrepuestas y/o falsificación de documentos oficiales, quedando a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con una placa metálica y el auto involucrado.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Amparo evita detención de presunto asesino de perros en SGS
      Amparo evita detención de presunto asesino de perros en SGS

      Amparo evita detención de presunto asesino de perros en SGS

      SLP

      Rubén Pacheco

      Fiscalía General del Estado informó que el hombre está acusado de maltrato animal

      De uso exclusivo, el 50% de armas aseguradas: SSPC
      De uso exclusivo, el 50% de armas aseguradas: SSPC

      De uso exclusivo, el 50% de armas aseguradas: SSPC

      SLP

      Rubén Pacheco

      La FGR ha obtenido sentencias que han debilitado la operación de criminales, dijo Juárez Hernández

      Carambola en Himno Nacional deja un lesionado
      Carambola en Himno Nacional deja un lesionado

      Carambola en Himno Nacional deja un lesionado

      SLP

      Redacción

      El accidente ocurrió la mañana de este lunes en el cruce con Mariano Jiménez

      SSPC mantiene cierre vial en bulevar Jacobo Payán
      SSPC mantiene cierre vial en bulevar Jacobo Payán

      SSPC mantiene cierre vial en bulevar Jacobo Payán

      SLP

      Redacción

      La zona está señalizada y pide a los conductores respetar las indicaciones oficiales