Apresan a conductor por traer placas ajenas

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Por su presunta participación en los delitos de uso de placas sobrepuestas y falsificación de documentos, oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron y pusieron a disposición de la autoridad investigadora a Daniel "N", de 46 años de edad.

Los hechos ocurrieron durante los recorridos de seguridad y vigilancia implementados en la colonia Cactus, donde oficiales municipales detectaron al conductor de un auto marca Chevrolet Tornado, color blanco, que realizó una maniobra que puso en riesgo la integridad de un ciclista que transitaba por la zona.

Al lograr que detuviera su marcha y realizar la inspección correspondiente, se verificó el estatus legal del la unidad en Plataforma México, detectando que los datos no coincidían con las placas de circulación.

Ante la irregularidad, los municipales detuvieron a Daniel "N" por su probable participación en los delitos de uso de placas sobrepuestas y/o falsificación de documentos oficiales, quedando a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con una placa metálica y el auto involucrado.

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