De uso exclusivo, el 50% de armas aseguradas: SSPC

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

De las aproximadamente 100 armas de fuego aseguradas por la Guardia Civil Estatal (GCE) en lo que va del 2026, el 50 por ciento corresponde a armamento largo o de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas, informó Jesús Juárez Hernández titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Aseveró que la Fiscalía General de la República (FGR) ha logrado sentencias condenatorias por dicho ilícito, cuyos fallos del Poder Judicial de la Federación se tradujeron en neutralizar la operación del crimen organizado en San Luis Potosí.

Posterior al inicio de la campaña "Sí al desarme, sí a la paz" en la Doceava Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), refirió que solo en las últimas dos semanas, derivado de un cateo de la Policía de Investigación (PDI), se decomisó equipo bélico en Villa de Reyes, San Luis Potosí y municipios de la huasteca potosina.

El mando policial expuso que se ha identificado que delincuentes dedicados al robo de comercio en la zona metropolitana utilizan armas falsas o hechizas –cachimbas–, sin embargo, aseveró que la incidencia va a la baja.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"A través de la Guardia Civil y su División Caminos hemos logrado, a través de toda la administración una cantidad importante de armas de las calles, sobre todo, quitárselo a los grupos criminales", concluyó.