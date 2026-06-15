logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ABUELA MANGO, UNA HISTORIA FAMILIAR

Fotogalería

ABUELA MANGO, UNA HISTORIA FAMILIAR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

De uso exclusivo, el 50% de armas aseguradas: SSPC

La FGR ha obtenido sentencias que han debilitado la operación de criminales, dijo Juárez Hernández

Por Rubén Pacheco

Junio 15, 2026 01:08 p.m.
A
De uso exclusivo, el 50% de armas aseguradas: SSPC
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      De las aproximadamente 100 armas de fuego aseguradas por la Guardia Civil Estatal (GCE) en lo que va del 2026, el 50 por ciento corresponde a armamento largo o de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas, informó Jesús Juárez Hernández titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

      Aseveró que la Fiscalía General de la República (FGR) ha logrado sentencias condenatorias por dicho ilícito, cuyos fallos del Poder Judicial de la Federación se tradujeron en neutralizar la operación del crimen organizado en San Luis Potosí.

      Posterior al inicio de la campaña "Sí al desarme, sí a la paz" en la Doceava Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), refirió que solo en las últimas dos semanas, derivado de un cateo de la Policía de Investigación (PDI), se decomisó equipo bélico en Villa de Reyes, San Luis Potosí y municipios de la huasteca potosina.

      El mando policial expuso que se ha identificado que delincuentes dedicados al robo de comercio en la zona metropolitana utilizan armas falsas o hechizas –cachimbas–, sin embargo, aseveró que la incidencia va a la baja.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "A través de la Guardia Civil y su División Caminos hemos logrado, a través de toda la administración una cantidad importante de armas de las calles, sobre todo, quitárselo a los grupos criminales", concluyó.

      LEA TAMBIÉN

      Casi 9 años de prisión, a sujetos con arsenal en Villa Alborada

      La detención de los hombres armados ocurrió sobre la calle Boreal, en el municipio de Soledad

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      De uso exclusivo, el 50% de armas aseguradas: SSPC
      De uso exclusivo, el 50% de armas aseguradas: SSPC

      De uso exclusivo, el 50% de armas aseguradas: SSPC

      SLP

      Rubén Pacheco

      La FGR ha obtenido sentencias que han debilitado la operación de criminales, dijo Juárez Hernández

      Carambola en Himno Nacional deja un lesionado
      Carambola en Himno Nacional deja un lesionado

      Carambola en Himno Nacional deja un lesionado

      SLP

      Redacción

      El accidente ocurrió la mañana de este lunes en el cruce con Mariano Jiménez

      SSPC mantiene cierre vial en bulevar Jacobo Payán
      SSPC mantiene cierre vial en bulevar Jacobo Payán

      SSPC mantiene cierre vial en bulevar Jacobo Payán

      SLP

      Redacción

      La zona está señalizada y pide a los conductores respetar las indicaciones oficiales

      Raudo vuelca en Periférico y puente de La Virgen
      Raudo vuelca en Periférico y puente de La Virgen

      Raudo vuelca en Periférico y puente de La Virgen

      SLP

      Redacción