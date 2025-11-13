logo pulso
Seguridad

Por Redacción

Noviembre 13, 2025 03:00 a.m.
Apresan a individuo por traer una navaja

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por portación de arma prohibida. El hecho ocurrió en la colonia San Luis Uno, durante patrullajes preventivos desplegados para inhibir la comisión de ilícitos.

En recorridos de prevención efectuados por agentes municipales sobre la calle Villa de Guadalupe, en la colonia mencionada, notaron a un individuo que alteraba el orden, por lo que se acercaron a señalarle que sería arrestado por cometer faltas administrativas.

Después de dialogar con el sujeto, este se identificó como Fernando “N” de 45 años, a quien se le encontró un objeto punzocortante similar a una navaja.

De inmediato se le informó que sería detenido por portación de arma prohibida, y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) para seguir con el debido proceso.

