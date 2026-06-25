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Apresan a sujetos que traían moto robada

Por Redacción

Junio 25, 2026 03:00 a.m.
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Apresan a sujetos que traían moto robada
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      Agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a Edgar "N", de 34 años, y Lourdes "N", de 28 años, por su probable participación en el delito de posesión de vehículo con reporte de robo en la colonia Reforma 2a Sección

      La detención del sujeto y su acompañante se llevó a cabo luego de que fueran detectados por oficiales municipales, cuando se desplazaban a bordo de una motocicleta color negro, sin placas de circulación, sin portar casco de seguridad y realizando maniobras en zigzag, poniendo en riesgo su integridad y la de terceros

      Al lograr detener su marcha para abordarlos y consultar datos de la unidad en Plataforma Mexico, arrojó que el vehículo tripulado contaba con reporte de robo vigente. Por lo anterior, ambos fueron informados que quedarían detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía junto con la motocicleta asegurada

      En su informe, la Guardia Civil Municipal de Soledad aseguró que con estas acciones refrenda su compromiso de mantener su estrategia operativa para combatir la incidencia delictiva y la circulación de unidades con reporte de robo en el municipio.

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