Arde vehículo de valores en la Satélite

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A causa de un circuito, una camioneta transportadora de valores se incendió en la colonia Satélite, el conductor al darse cuenta se estacionó frente a un OXXO en donde fue auxiliado y finalmente el fuego pudo ser controlado.

El incidente tuvo lugar después de las 10:30 de la mañana de este martes, en que la camioneta de valores de la empresa Servicio Panamericano de Protección se desplazaba por la avenida Juárez en la colonia Satélite.

Al aproximarse a la calle de Trinidad y Tobago los custodios se percataron que del motor salía hubo, por lo que se estacionaron frente al OXXO que ahí se ubica y para entonces ya las llamas cubrían todo el motor.

Elementos de la Policía Municipal capitalina que pasaban por el lugar se dispusieron a ayudar a los custodios y lograron apagar el fuego, minutos después también llegaron los bomberos para de esta forma controlar por completo el siniestro quedando el motor de la camioneta totalmente quemado.

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Por suerte no hubo lesionados en este caso y se esperaba el arribo de una grúa para que retirara la unidad siniestrada para que el caso no pasara a mayores, se ignora si al momento del hecho transportaba efectivo u otro tipo de valores.