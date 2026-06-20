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Seguridad

Arrestan a cuatro individuos por diversos ilícitos

Los hechos de que se les acusa son amenazas, allanamiento, daños y portación de arma

Por Redacción

Junio 20, 2026 03:00 a.m.
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Arrestan a cuatro individuos por diversos ilícitos
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      Oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad llevaron a cabo la detención de cuatro hombres, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora, por su probable participación en los delitos de amenazas, allanamiento, daños y portación de arma prohibida.

      Guadalupe "N" de 25 años, fue detenido sobre avenida del Valle e Iturbide, en la colonia Rancho Pavón, por presuntas amenazas en contra de un hombre, quien solicitó el apoyo de la autoridad, ya que temía ser víctima de represalias.

      De igual manera, Alfredo "N" de 44 años fue detenido en la colonia Puertas del Sol, tras ser señalado por presuntos daños a la puerta de una vivienda, donde el afectado solicito la reparación n de los daños causados por lo que era su deseo proceder legalmente.

      Posteriormente, durante labores preventivas sobre la colonia La Foresta, agentes municipales detectaron a Luis "N" de 40 años, quien se encontraba agrediendo a peatones y automovilistas, empuñando un arma blanca afilada, misma que quedo asegurada.

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      Finalmente, durante patrullajes en la colonia La Virgen, fue detenido Eduardo "N" de 20 años de edad, quien habría entrado a una vivienda sin autorización del propietario, siendo detenido por el probable delito de allanamiento.

      Por lo anterior, los detenidos fueron informados que para el adecuado desarrollo de las diligencias correspondientes serían puestos a disposición de la autoridad investigadora.

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