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Arrestan a supuesta vendedora de drogas robando ropa

La mujer fue sorprendida con múltiples dosis de cristal

Por Redacción

Junio 25, 2026 03:00 a.m.
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Arrestan a supuesta vendedora de drogas robando ropa
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      Elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvieron a una mujer señalada por su probable participación en el delito de robo a comercio, además de asegurarle diversas dosis de una sustancia con características similares a la droga conocida como "cristal".

      Los hechos ocurrieron en la avenida Reforma de la capital potosina, donde los agentes estatales atendieron un reporte ciudadano y detuvieron a Nora "N", de 36 años de edad, quien de acuerdo con información de inteligencia es considerada presuntamente un objetivo prioritario y cuenta con antecedentes registrales.

      En la intervención, a la señalada se le aseguró ropa y múltiples dosis de "cristal", lo que apuntaría a que también la mujer se dedica al narcomenudeo.

      La detenida, así como la mercancía asegurada y las dosis de las sustancias ilícitas, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que llevará a cabo las investigaciones para definir su situación legal.

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