Arrestan a tres en dos casos de violencia familiar

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Oficiales de Guardia Municipal de la capital atendieron dos reportes de violencia familiar, donde fueron detenidas tres personas, mismas que quedaron a disposición de la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.

El primer hecho se registró en un domicilio de la colonia Los Vergeles, donde oficiales municipales acudieron tras un reporte de auxilio. En el lugar controlaron una situación de riesgo derivada de una discusión entre una pareja, en la que ambas personas manifestaron haberse agredido físicamente y expresaron su intención de proceder legalmente.

Durante la intervención fueron asegurados dos cuchillos para salvaguardar la integridad de los involucrados y de terceros, realizando la detención de Cristian "N" y Araceli "N", de 28 y 32 años, respectivamente.

En una segunda intervención, policías municipales atendieron un reporte de violencia familiar en un domicilio de la colonia Jaime Torres Bodet. Al arribar, localizaron a una mujer con lesiones visibles, quien fue trasladada a un hospital para su valoración médica. Con el señalamiento directo de la víctima, aseguraron a su pareja, de nombre José "N" de 48 años.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En ambos casos los implicados fueron puestos a disposición de la fiscalía especializada, a fin de determinar su situación jurídica.