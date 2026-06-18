logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE LA COMUNIÓN Y FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

RECIBE LA COMUNIÓN Y FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Arrestan a tres en dos casos de violencia familiar

Por Redacción

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
A
Arrestan a tres en dos casos de violencia familiar
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Oficiales de Guardia Municipal de la capital atendieron dos reportes de violencia familiar, donde fueron detenidas tres personas, mismas que quedaron a disposición de la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.

      El primer hecho se registró en un domicilio de la colonia Los Vergeles, donde oficiales municipales acudieron tras un reporte de auxilio. En el lugar controlaron una situación de riesgo derivada de una discusión entre una pareja, en la que ambas personas manifestaron haberse agredido físicamente y expresaron su intención de proceder legalmente.

      Durante la intervención fueron asegurados dos cuchillos para salvaguardar la integridad de los involucrados y de terceros, realizando la detención de Cristian "N" y Araceli "N", de 28 y 32 años, respectivamente.

      En una segunda intervención, policías municipales atendieron un reporte de violencia familiar en un domicilio de la colonia Jaime Torres Bodet. Al arribar, localizaron a una mujer con lesiones visibles, quien fue trasladada a un hospital para su valoración médica. Con el señalamiento directo de la víctima, aseguraron a su pareja,  de nombre José  "N" de 48 años.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En ambos casos los implicados fueron puestos a disposición de la fiscalía especializada, a fin de determinar su situación jurídica.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Fotos | Hallan arsenal y vehículos tras cateo en Villa de Reyes
      Fotos | Hallan arsenal y vehículos tras cateo en Villa de Reyes

      Fotos | Hallan arsenal y vehículos tras cateo en Villa de Reyes

      SLP

      PULSO

      Se trata de diversos indicios relacionados con posibles actividades delictivas

      Chofer de camioneta arrolla mujeres en colonia Progreso
      Chofer de camioneta arrolla mujeres en colonia Progreso

      Chofer de camioneta arrolla mujeres en colonia Progreso

      SLP

      Redacción

      Paramédicos de Cruz Roja atendieron y trasladaron a una de las mujeres

      Camioneta invade banqueta y cajón para discapacitados
      Camioneta invade banqueta y cajón para discapacitados

      Camioneta invade banqueta y cajón para discapacitados

      SLP

      Pulso Online

      Automovilistas y peatones reportan que la camioneta permanece con frecuencia en Ignacio Comonfort

      Transporte de personal derriba poste en carretera 57
      Transporte de personal derriba poste en carretera 57

      Transporte de personal derriba poste en carretera 57

      SLP

      Redacción

      Después quedó en el desnivel que divide la carretera; no hubo lesionados