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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital informó que mañana se registra cerrado al paso de vehículos las siguientes vialidades:

- Río Santiago en toda su ruta

- Bulevar Jacobo Payán

Ambos puntos se encuentran con señalamientos restrictivos de paso y oficiales de Policía Vial mantienen el "dispositivo Tláloc" para atención de incidencias derivado de la lluvia, informó la SSPC.

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