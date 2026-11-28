Se mantienen cierres en Río Santiago y bulevar Jacobo Payán
Ambas vialidades, se encuentran con señalamientos restrictivos
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital informó que mañana se registra cerrado al paso de vehículos las siguientes vialidades:
- Río Santiago en toda su ruta
- Bulevar Jacobo Payán
Ambos puntos se encuentran con señalamientos restrictivos de paso y oficiales de Policía Vial mantienen el "dispositivo Tláloc" para atención de incidencias derivado de la lluvia, informó la SSPC.
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