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Dos individuo que dijeron pertenecer a un grupo delictivo, así como otro que tiene pendiente una orden de aprehensión, fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal al serles encontrada droga en su poder, esto en distintos operativos de seguridad.

Según informes de la corporación, los agentes hacían recorridos en el camino a la comunidad de Agua Gorda, en el municipio de Villa de Arriaga, cuando detectaron a dos jóvenes en la comisión de faltas administrativas y por lo tanto se les marcó el alto.

En una revisión posterior, a los señalados se les encontraron en su poder 14 dosis de cristal y dos bolsas de marihuana que dieron un peso de 50 gramos.

Los jóvenes dijeron llamarse Edgar de 24 años de edad, originario de Zacatecas y el otro se trata de un adolescente de 16 años que dijo proceder del estado de Jalisco.

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Ambos dijeron trabajar para un grupo delictivo que opera en la zona y finalmente fueron detenidos con todo y evidencia, aunque antes se les leyeron los derechos que los asisten.

Por otro lado, los agentes estatales hacían un recorrido por la colonia Mezquital, y fue en la avenida Ponciano Arriaga en donde vieron a un individuo en forma sospechosa y determinaron hacerle una revisión de rutina.

Fue así como le encontraron una dosis de cristal que traía entre su ropa, dijo llamarse Ricardo de 48 años de edad; al ser investigado se estableció que tiene pendiente una orden de aprehensión por un delito del fuero común, siendo entonces detenido para llevarlo ante la autoridad respectiva.