Arrestan a un objetivo criminal de Chole, tras recuperar una moto
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La Guardia Civil de Soledad logró recuperar una motocicleta con reporte de robo y detener a un presunto objetivo criminal.
La intervención se dio en la colonia Cactus, cuando oficiales municipales atendían un reporte de robo de vehículo presuntamente mediante amenazas con arma blanca, cuando detectaron a un hombre conduciendo una motocicleta que correspondía con las características reportadas.
Al abordar al tripulante, los oficiales le solicitaron documentos que comprobaran la propiedad de la unidad, sin embargo, tras consultar el estatus en Plataforma México, se confirmó que el vehículo contaba con reporte de robo con violencia el 23 de septiembre.
Resultado de lo anterior, Ángel "N", de 23 años, fue asegurado junto con la motocicleta y puest a disposición ante la Fiscalía General del Estado.
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Cabe mencionar que durante la captura de datos del detenido se detectó que cuenta con múltiples detenciones y señalamientos previos por tripular vehículos robados, portar arma prohibida y delitos contra la salud, por lo que es considerado un posible objetivo criminal generador de afectaciones constantes a la ciudadanía en la zona metropolitana.
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