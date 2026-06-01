Asaltan Farmacia Guadalajara y balean a empleada
La víctima fue auxiliada por paramédicos tras el ataque registrado en una sucursal de la capital potosina
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Una empleada de Farmacia Guadalajara resultó lesionada por arma de fuego durante un presunto asalto registrado en una sucursal ubicada sobre avenida Santos Degollado, cerca de la zona de Beer Life.
De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados ingresaron al establecimiento para cometer el atraco y durante los hechos se escucharon detonaciones, lo que generó la movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia.
Paramédicos acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios a la víctima, quien fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.
Elementos de seguridad acordonaron el área e iniciaron las investigaciones correspondientes para tratar de ubicar a los responsables.
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Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el estado de salud de la trabajadora.
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