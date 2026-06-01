logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONCLUYEN EL BACHILLERATO

Fotogalería

CONCLUYEN EL BACHILLERATO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Prevén tormentas con granizo en San Luis

Protección Civil alerta por lluvias fuertes, actividad eléctrica y rachas de viento

Por Redacción

Junio 01, 2026 06:32 a.m.
A
Prevén tormentas con granizo en San Luis
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Coordinación Estatal de Protección Civil advirtió que este lunes 1 de junio se esperan lluvias y tormentas puntuales fuertes en San Luis Potosí, principalmente en las regiones Altiplano y Centro, aunque las precipitaciones podrían extenderse hacia el resto del estado durante el transcurso del día.

      La dependencia alertó sobre la posibilidad de caída de granizo, rachas de viento y tormentas eléctricas asociadas a las lluvias, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y extremar precauciones.

      Pese a las condiciones de inestabilidad, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte de la entidad, además de persistir condiciones propicias para el desarrollo de incendios forestales en zonas serranas.

      En la región Centro se prevé una temperatura máxima de 31 grados Celsius y una mínima de 16 grados. La Huasteca registrará las temperaturas más elevadas, con máximas de hasta 40 grados y mínimas de 23.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Para el Altiplano se pronostican temperaturas de entre 16 y 32 grados, mientras que en la Zona Media el termómetro oscilará entre los 19 y 36 grados Celsius.

      LEA TAMBIÉN

      Tormenta dejó 20 casas afectadas

      Hubo al menos tres vehículos dañados por el granizo en Valles: PC

      TE PUEDE INTERESAR

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Decomisan seis cachorros por presunta venta irregular
      Decomisan seis cachorros por presunta venta irregular

      Decomisan seis cachorros por presunta venta irregular

      SLP

      Redacción

      Los animales quedaron bajo resguardo del CIBA, donde recibirán atención y podrán ser integrados a procesos de adopción

      Prevén tormentas con granizo en San Luis
      Prevén tormentas con granizo en San Luis

      Prevén tormentas con granizo en San Luis

      SLP

      Redacción

      Protección Civil alerta por lluvias fuertes, actividad eléctrica y rachas de viento

      Hay déficit de 50 mil viviendas en SLP
      Hay déficit de 50 mil viviendas en SLP

      Hay déficit de 50 mil viviendas en SLP

      SLP

      Martín Rodríguez

      Los que más las necesitan son quienes no tienen derecho a un crédito Infonavit o Fovissste

      Dos grupos se disputan el territorio zacatecano
      Dos grupos se disputan el territorio zacatecano

      Dos grupos se disputan el territorio zacatecano

      SLP

      Rubén Pacheco

      La Guardia Civil Estatal realiza intervenciones en rutas clave para contener la disputa territorial.