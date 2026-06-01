Prevén tormentas con granizo en San Luis

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La Coordinación Estatal de Protección Civil advirtió que este lunes 1 de junio se esperan lluvias y tormentas puntuales fuertes en San Luis Potosí, principalmente en las regiones Altiplano y Centro, aunque las precipitaciones podrían extenderse hacia el resto del estado durante el transcurso del día.

La dependencia alertó sobre la posibilidad de caída de granizo, rachas de viento y tormentas eléctricas asociadas a las lluvias, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y extremar precauciones.

Pese a las condiciones de inestabilidad, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte de la entidad, además de persistir condiciones propicias para el desarrollo de incendios forestales en zonas serranas.

En la región Centro se prevé una temperatura máxima de 31 grados Celsius y una mínima de 16 grados. La Huasteca registrará las temperaturas más elevadas, con máximas de hasta 40 grados y mínimas de 23.

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Para el Altiplano se pronostican temperaturas de entre 16 y 32 grados, mientras que en la Zona Media el termómetro oscilará entre los 19 y 36 grados Celsius.