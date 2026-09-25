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Asaltante entró a robarse unos desodorantes

Por Redacción

Septiembre 25, 2026 03:00 a.m.
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Asaltante entró a robarse unos desodorantes
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      Agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a Antonio "N", de 33 años, señalado por los delitos de robo a comercio y portación de arma prohibida.

      Lo anterior derivó de los patrullajes permanentes de vigilancia y prevención, cuando los oficiales de Soledad fueron llamados para atender un reporte de robo en una tienda de conveniencia de la colonia La Virgen, donde presuntamente un hombre habría usado un arma blanca para amenazar a los empleados y llevarse diversos productos de higiene personal

      La acción inmediata de los oficiales permitió ubicar al señalado, quien llevaba consigo los productos sustraídos y el arma blanca presuntamente usada en los hechos. Por lo anterior, este sujeto fue asegurado para su puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado

      Cabe destacar que esta persona cuenta con múltiples detenciones y señalamientos previos por robo, violencia familiar y delitos contra la salud, además de estar presuntamente relacionado con otros cinco robos con violencia registrados en tiendas de conveniencia de la zona metropolitana

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