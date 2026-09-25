Aseguran cientos de dosis a vendedores
Las detenciones se realizaron en las colonias Milpillas y El Llano
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Asegurando cientos de dosis de drogas, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvo a tres personas presuntamente dedicados a la distribución de estupefacientes, en la zona metropolitana.
En distintas intervenciones realizadas en la capital potosina, la Policía Estatal decomisó un total de 170 dosis de marihuana y otras 50 de metanfetamina, además de un vehículo.
En la colonia Milpillas, agentes aseguraron a un adolescente y a Ángel "N", de 18 años, quienes se desplazaban en un vehículo y a quienes les fueron localizadas decenas de envoltorios con marihuana y de una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal.
En una segunda intervención, en la colonia El Llano, elementos de la GCE detuvieron a Francisco "N", de 24 años, quien presuntamente se encontraba en posesión de más dosis de marihuana y cristal.
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Las personas detenidas, junto con los indicios asegurados, quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.
Tras las intevenciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado manifestó que refrenda su compromiso de mantener operativos de vigilancia en la zona metropolitana y las cuatro regiones.
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