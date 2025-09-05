Aseguran cinco predios utilizados para el huachicoleo

MATEHUALA.- Cinco predios que eran utilizados por la delincuencia como almacenamiento de combustible robado, fueron asegurados por elementos de la Guardia Nacional en coordinación con el Ejército Mexicano y Fiscalía General de la República, durante operativos implementados en el municipio de Matehuala.

Según informes de la GCE, los predios se localizan a lo largo de la carretera federal ‘57, en especial a la altura de la comunidad El Carmen, perteneciente a ese municipio.

En los actos de investigación dentro de los predios, vinculados al almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos de procedencia ilícita, se aseguraron tres mil 920 litros de combustible distribuidos en tambos y bidones, que estaban para la venta ilegal.

Los elementos estatales, en el combate a la delincuencia, implementaron un dispositivo de seguridad perimetral en la zona para resguardar los terrenos incautados en lo que se desarrollan las diligencias legales por medio de la Fiscalía General de la República.

No se reportaron personas detenidas pero las investigaciones continúan por parte de las autoridades federales, que en esta ocasión dieron un golpe al robo y venta ilegal de combustible.