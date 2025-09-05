logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡RADIANTE EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡RADIANTE EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Aseguran cinco predios utilizados para el huachicoleo

Por Redacción

Septiembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Aseguran cinco predios utilizados para el huachicoleo

MATEHUALA.- Cinco predios que eran utilizados por la delincuencia como almacenamiento de combustible robado, fueron asegurados por elementos de la Guardia Nacional en coordinación con el Ejército Mexicano y Fiscalía General de la República, durante operativos implementados en el municipio de Matehuala.

Según informes de la GCE, los predios se localizan a lo largo de la carretera federal ‘57, en especial a la altura de la comunidad El Carmen, perteneciente a ese municipio.

En los actos de investigación dentro de los predios, vinculados al almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos de procedencia ilícita, se aseguraron tres mil 920 litros de combustible distribuidos en tambos y bidones, que estaban para la venta ilegal.

 Los elementos estatales, en el combate a la delincuencia, implementaron un dispositivo de seguridad perimetral en la zona para resguardar los terrenos incautados en lo que se desarrollan las diligencias legales por medio de la Fiscalía General de la República.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

No se reportaron personas detenidas pero las investigaciones continúan por parte de las autoridades federales, que en esta ocasión dieron un golpe al robo y venta ilegal de combustible.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hallan un cuerpo colgado en elpuente La Bonita
Hallan un cuerpo colgado en elpuente La Bonita

Hallan un cuerpo colgado en elpuente La Bonita

SLP

Redacción

Presentaba signos de haber sido ejecutado y no ha sido identificado

Carambola deja un lesionado y daños cuantiosos
Carambola deja un lesionado y daños cuantiosos

Carambola deja un lesionado y daños cuantiosos

SLP

Redacción

Alumno de “prepa” da muerte a otro
Alumno de “prepa” da muerte a otro

Alumno de “prepa” da muerte a otro

SLP

Redacción

Pelearon por viejas rencillas y lo hirió con una navaja, ya fue capturado

Dan sentencia condenatoria a sujetos armados
Dan sentencia condenatoria a sujetos armados

Dan sentencia condenatoria a sujetos armados

SLP

Redacción

Pasarán entre 7 y trece años en la cárcel, además de pagar una multa económica