Aseguran varios vehículos por diversos motivos en la Fenapo

Por Redacción

Agosto 14, 2025 03:00 a.m.
A
Aseguran varios vehículos por diversos motivos en la Fenapo

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) aseguraron varios vehículos por distintos motivos en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), informó la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).

Como parte de las acciones permanentes que la PDI implementa en la Fenapo, se detectaron automotores con alteraciones en los candados de seguridad que protegen sus números de identificación vehicular (NIV), así como modificaciones en dicho número.

Entre las unidades aseguradas se encuentran un Kia Río, dos camionetas Honda (una tipo HR-V y otra CR-V) y una Hummer roja, modelo 2009.

Todas las unidades fueron puestas a disposición de un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Robo de Vehículos, para que se realicen las acciones correspondientes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La FGESLP mantendrá operativos coordinados en el recinto ferial y en todo el territorio potosino, con el objetivo de continuar combatiendo el robo de vehículos en la entidad.

