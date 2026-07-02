logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FELIZ ENCUENTRO

Fotogalería

FELIZ ENCUENTRO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Asesinan a tiros a jornalero en Enrique Estrada

El hombre se encontraba en su casa cuando llegó un sujeto a discutir con él

Por Redacción

Julio 02, 2026 03:00 a.m.
A
Asesinan a tiros a jornalero en Enrique Estrada
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un hombre que se encontraba con su sobrina reparando su auto fue asesinado a balazos, durante la noche del pasado martes, en la comunidad de Enrique Estrada.

      Alrededor de las 21:30 horas del martes, en la comunidad del municipio de Soledad, la víctima que laboraba como jornalero se encontraba acompañado de su familiar en su domicilio, en la calle Coxcatlán, arreglando las luces de su camioneta, cuando llegó el presunto responsable y comenzaron discutir por viejas rencillas. El pleito se trasladó a la calle y tras unos minutos, el sujeto sacó un arma de fuego y le disparó a quemarropa, asesinándolo al instante.

      El hombre quedó tendido sobre la calle de terracería y su sobrina dio aviso a las autoridades, quienes arribaron momentos después para tomar conocimiento del crimen. Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes aseguraron el área como primeros respondientes. Posteriormente, llegaron agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado para iniciar con la carpeta de investigación, en tanto que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legista.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Fuego consume una camioneta en Ciudad Valles
      Fuego consume una camioneta en Ciudad Valles

      Fuego consume una camioneta en Ciudad Valles

      SLP

      Huasteca Hoy

      Protección Civil y Seguridad Pública atendieron el siniestro sin lesionados

      Hallan cadáver en descomposición en presa La Lajilla
      Hallan cadáver en descomposición en presa La Lajilla

      Hallan cadáver en descomposición en presa La Lajilla

      SLP

      Huasteca Hoy

      Autoridades confirmaron indicios de violencia y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Legal

      Aún investiga FGE asesinato en Hogares Populares Pavón
      Aún investiga FGE asesinato en Hogares Populares Pavón

      Aún investiga FGE asesinato en Hogares Populares Pavón

      SLP

      Rubén Pacheco

      El móvil se atribuye a un asalto, informó María Manuela García Cázares

      Camión embiste y mata a un motociclista en Circuito Potosí
      Camión embiste y mata a un motociclista en Circuito Potosí

      Camión embiste y mata a un motociclista en Circuito Potosí

      SLP

      Redacción

      El motociclista fue embestido por un camión que se retiró del lugar; la Fiscalía General del Estado inició investigación.