Asesinan a tiros a jornalero en Enrique Estrada

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Un hombre que se encontraba con su sobrina reparando su auto fue asesinado a balazos, durante la noche del pasado martes, en la comunidad de Enrique Estrada.

Alrededor de las 21:30 horas del martes, en la comunidad del municipio de Soledad, la víctima que laboraba como jornalero se encontraba acompañado de su familiar en su domicilio, en la calle Coxcatlán, arreglando las luces de su camioneta, cuando llegó el presunto responsable y comenzaron discutir por viejas rencillas. El pleito se trasladó a la calle y tras unos minutos, el sujeto sacó un arma de fuego y le disparó a quemarropa, asesinándolo al instante.

El hombre quedó tendido sobre la calle de terracería y su sobrina dio aviso a las autoridades, quienes arribaron momentos después para tomar conocimiento del crimen. Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes aseguraron el área como primeros respondientes. Posteriormente, llegaron agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado para iniciar con la carpeta de investigación, en tanto que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legista.