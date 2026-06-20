Abandonan camioneta tras choque y volcadura en Valles
Elementos de la Guardia Nacional solicitaron grúa para retirar la unidad
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El conductor de una camioneta se salió del camino y volcó en un desnivel, cerca de la Comisaría de la Guardia Nacional en Ciudad Valles.
El accidente ocurrió la mañana de este sábado sobre la carretera federal número 85, en el tramo comprendido entre el libramiento y el salón de eventos Los Delfines.
Una camioneta gris, de modelo atrasado, era conducida de norte a sur cuando, por razones desconocidas, el conductor perdió el control del volante y se salió del camino hacia su lado derecho.
La unidad cayó a un desnivel y terminó con las llantas hacia arriba. Fue hasta después del amanecer cuando el accidente fue reportado al Sistema de Emergencias 911.
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Elementos de la Guardia Nacional encontraron la camioneta abandonada y solicitaron el apoyo de una grúa para retirarla.
Posteriormente, la unidad sería puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes.
Tráiler volcado bloquea la carretera 80
El accidente se registró cerca de las 08:00 de la mañana de este jueves
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