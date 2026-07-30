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Estrellan camioneta en un poste y un árbol

El accidente ocurrió cerca de la medianoche en la avenida Ejército Mexicano de Ciudad Valles

Por Huasteca Hoy

Julio 30, 2026 08:33 a.m.
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Estrellan camioneta en un poste y un árbol
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      CIUDAD VALLES.- Una camioneta fue abandonada después de que su conductor perdió el control y chocó contra un poste de alumbrado público y un árbol, sobre la avenida Ejército Mexicano.

      El accidente ocurrió durante los últimos minutos del miércoles, cuando una Chevrolet Equinox negra circulaba en dirección de la maquiladora Uniformes San Luis hacia las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

      Al ingresar a la curva ubicada metros adelante del Cobach 24, a la altura de la colonia Anfer, el conductor presuntamente circulaba a velocidad inmoderada y perdió el control del volante.

      La unidad subió al camellón central y terminó impactada contra un poste de alumbrado y un árbol, con daños considerables en la parte frontal.

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      Al lugar acudieron oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como elementos de la Guardia Civil Estatal; sin embargo, el conductor ya no se encontraba en el sitio.

      Debido a que la camioneta fue abandonada, sería remolcada y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, mientras se realizan las investigaciones para identificar al propietario y establecer las responsabilidades correspondientes.

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