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Árboles caídos y vehículos descompuestos, entre otras contingencias por las lluvias, han sido atendidas por la Policía Vial Municipal de la capital que despliega acciones preventivas y de atención para auxiliar a la población y mantener condiciones seguras de circulación.

La corporación informó que en el marco del operativo Tláloc, se implementó el dispositivo Carrusel en las avenidas Salvador Nava, carretera 57 y Fray Diego de la Magdalena, además de realizar cierres preventivos en los desniveles de Glorieta Real Inn y Puente Othón, así como en bulevar Jacobo Payán Latuff, debido a los elevados niveles de agua.

Asimismo, oficiales de Policía Vial atendieron reportes de árboles caídos en bulevar Río Santiago y Cordillera Central, y proporcionaron siete auxilios a conductores que presentaron fallas mecánicas en sus vehículos.

Además, se mantiene presencia de oficiales pie tierra en diferentes cruces de avenidas para agilizar la circulación y atender cualquier eventualidad a consecuencia de la lluvia.

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Ante el pronóstico de lluvia que prevalece, la Policía de la Capital exhorta a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar los señalamientos y atender las indicaciones de los oficiales, recordando que estas acciones tienen como prioridad prevenir accidentes y proteger a todas y todos los usuarios de la vía pública.