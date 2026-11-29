Atienden en SGS más casos de violencia doméstica
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Durante las últimas horas, la Guardia Civil Municipal de Soledad atendió tres reportes de violencia doméstica, en donde tres masculinos quedaron en calidad de detenidos, según informó este sábado la corporación.
Las detenidos son señalados por el delito de violencia familiar. Esto, en respuesta a distintos auxilios ciudadanos que solicitaron la intervención de la autoridad.
De acuerdo con los distintos hechos, la primera intervención se originó a partir de un reporte de presunta violencia familiar en la colonia Genovevo Rivas Guillén, donde los oficiales se entrevistaron con un hombre que señaló a su sobrino de haberlo presuntamente agredido verbal y físicamente. Como resultado de esta atención quedó asegurado Brandon "N", de 23 años de edad.
Posteriormente, los oficiales se trasladaron a la colonia Rancho Nuevo, donde fue asegurado otro joven, quien se identificó como Luis "N", de 22 años, quien presuntamente habría agredido física y verbalmente a su pareja.
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Finalmente, Víctor "N", de 43 años, fue detenido en la colonia Nueva Foresta.
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