Atrapan a asaltantes y a hombre armado

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Guardia Civil de Soledad detuvo a tres hombres, por su probable participación en los delitos de robo y portación de arma prohibida.

En atención a un auxilio ciudadano por presunto robo en la colonia 21 de Marzo, oficiales municipales detuvieron a Arturo "N", de 26 años y Christian "N", de 34, señalados por la víctima de despojarlo de 500 pesos en efectivo y de una caja de frituras.

También, durante recorridos de seguridad en la cabecera municipal, oficiales municipales detuvieron a Francisco "N" de 33 años, quien presuntamente ofendía y amenazaba a peatones y automovilistas mientras circulaba en una bicicleta con un machete en mano. Este individuo al ser detenido se le aseguró el arma prohibida que dijo portar para su defensa personal.

Ambos detenidos fueron informados que para el adecuado desarrollo de las diligencias correspondientes serian puestos a disposición de la autoridad investigadora.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Guardia Civil Municipal de Soledad reafirma su compromiso de trabajar de manera permanente para preservar el orden público y garantizar la tranquilidad de las familias soledenses.