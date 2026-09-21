Atrapan a depravado acusado de violación

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Alejandro "N", un hombre señalado de violar a una persona menor de edad, fue aprehendido por la Fiscalía General del Estado, a través de la Policía de Investigación.

La autoridad cumplimentó el mandamiento judicial en contra del sujeto, por su probable participación en el delito de violación específica agravada.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 12 de septiembre de 2026, en un domicilio ubicado en la localidad de Valle Florido, municipio de Rioverde, donde el ahora detenido habría cometido actos de carácter sexual en agravio de una persona menor de edad.

La investigación establece que los hechos fueron interrumpidos cuando uno de los hijos del imputado intervino al percatarse de lo ocurrido. La orden de aprehensión fue cumplimentada en el Fraccionamiento Los Frailes, por agentes ministeriales adscritos a la zona Media.

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Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 145, dio a conocer la Fiscalía, al detenido le fueron informados los motivos de su detención, le fue entregada copia del mandamiento judicial correspondiente y quedó a disposición de la autoridad judicial para que determine su situación jurídica conforme a derecho.