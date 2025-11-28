Atrapan a dos presuntos “narcos

Dos presuntos vendedores de droga fueron capturados en distintos casos por elementos de la Guardia Civil Estatal, a los que les incautaron decenas de dosis de droga y se les remitió ante las autoridades respectivas.

En el primer caso, los policías estatales realizaban recorridos de seguridad en la colonia Manuel José Othón y en la calle de Xilantro esquina con Muñoz detectaron a un individuo que se conducía en forma sospechosa, por lo que determinaron marcarle el alto.

El sujeto dijo llamarse Víctor “N” de 65 años, alias “El Padrino”, a quien se le realizó una revisión y fue entonces que le encontraron diez dosis de “cristal” que llevaba en su poder.

El presunto, con antecedentes por delitos contra la salud y portación de arma prohibida, manifestó pertenecer a un grupo de delincuentes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En otro hecho, las fuerzas del orden estatales, al efectuar labores de inteligencia en la Central de Abastos de la capital potosina, detuvieron a Héctor “N” de 26 años, quien fue asegurado con 13 bolsas de marihuana.

El sujeto fue detectado en las bodegas en donde intentó sustraerse de los agentes, localizándole el enervante que presuntamente andaba vendiendo en la zona.

A los dos individuos se les puso a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, a fin de que se les defina su situación legal.