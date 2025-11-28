Por “huachicol”, juez impone sentencia a chofer

Por “huachicoleo”, un chofer que transportaba hidrocarburo crudo fue sentenciado a más de siete años de cárcel y el pago de multas por más de 600 mil pesos, esto luego de que un juez federal encontró pruebas suficientes en su contra aportadas por la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con los hechos, al realizar recorridos de seguridad y vigilancia, en el kilómetro 02+300 de la carretera San Luis Potosí – Matehuala, elementos de la entonces Policía Federal División de Seguridad Regional, observaron un tractocamión acoplado a un semirremolque tipo tanque que no contaba con rombo de identificación.

Los elementos policiales detuvieron a la unidad, ya que el conductor omitió la identificación de las sustancias peligrosas de acuerdo con su clase, división de riesgo y número asignado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y no corresponder la sustancia que se transportaba, con la carta porte que mostró el conductor.

El detenido, vehículo e hidrocarburo asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal, que presentó las pruebas suficientes ante el juez de Control, quien dictó auto de vinculación a proceso.

Posteriormente, mediante procedimiento abreviado impuso al imputado una sentencia de siete años seis meses de prisión y multa de siete mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalentes a 547 mil 800 pesos, además del pago de reparación del daño por 96 mil 652 pesos 37 centavos, a favor de PEMEX logística.

Con estas acciones la Fiscalía General de la República (FGR), reafirma su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año de forma presencial en la calle República de Polonia 370, colonia Lomas de Satélite, o de forma anónima al teléfono 4448340902 ext. 220932 o correo vua.slp@fgr.org.mx.