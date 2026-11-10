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Atrapan a ladrones de artículos de higiene

Por Redacción

Noviembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Atrapan a ladrones de artículos de higiene
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      Agentes de la Guardia Civil de Soledad llevaron a cabo la detención de cinco hombres señalados por robo calificado y robo equiparado en agravio de una farmacia, ubicada en la colonia Genovevo Rivas Guillén.

      Los oficiales intervinieron al recibir un reporte de robo en un establecimiento ubicado sobre la avenida San Pedro, donde presuntamente cinco personas habían sustraído 21 artículos de higiene personal, huyendo del lugar a bordo de una camioneta con rejillas.

      Con actuación inmediata, los agentes lograron ubicar y detener a las personas identificadas como Marvin "N", de 20 años; Ari "N", de 24; Giovani "N", de 29; Cruz "N", de 26; y Raúl "N", de 36 años, las cuales fueron asegurados junto con una camioneta Nissan tipo pick up, color rojo, que resultó tener un reporte de robo vigente desde el 2 de agosto de 2023, en el estado de Guanajuato.

      Fue así que los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes por los probables delitos de robo calificado y robo equiparado.

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