Edil de Río Bravo se dirigía a Catorce, antes de secuestro: FGE

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Mientras el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, afirmó que el secuestro de Miguel Ángel Almaraz Maldonado, alcalde de Río Bravo, Tamaulipas se suscitó en Zacatecas, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), confirmó que se cometió en San Luis Potosí, pero los captores se lo llevaron a territorio zacatecano.

La fiscal general explicó que la institución recibió el reporte el sábado cerca de la medianoche, consistente en familiares del alcalde que llegaron al municipio de Cedral, donde relataron haber sido víctimas de un asalto y la privación ilegal de la libertad de Almaraz Maldonado y otra hombre.

Refirió que se dirigían a Real de Catorce, y justo cuando ingresaron a San Luis Potosí, los delincuentes se emparejaron con su vehículo para luego llevarse a las dos personas hacia Zacatecas, y a los demás hacia otro lugar donde después los liberaron.

Subrayó que las dos víctimas lograron escapar de los captores en Zacatecas, después tomar un autobús y llegar hasta el municipio de Saltillo Coahuila, punto donde fue auxiliado por las corporaciones de seguridad pública.

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A su vez, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló que, en dicha zona fronteriza ya existen antecedentes de robo a automovilistas y enfrentamientos con el crimen organizado.

Incluso confirmó que ese mismo día se confirmó el atraco a un conductor de un vehículo Tesla en el mismo tramo, pero correspondiente a territorio zacatecano, quien solicitó auxilio a las autoridades potosinas.

Puntualizó que debe destacarse la coordinación entre las autoridades de San Luis Potosí, Zacatecas y Coahuila, pues cada una en sus respectivas atribuciones, contribuyó a su localización.

Aparte, Gallardo Cardona expuso el caso con información diferente, pues no solo negó que sucedió en territorio potosino, sino que los familiares del presidente municipal se refugiaron en el municipio de Vanegas.

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Externó que, según la versión de los hechos, estuvo secuestrado en Zacatecas, después lo liberaron o se escapó, es decir, existen muchas contradicciones de cómo sucedió todo.

"Entonces fue un trabajo muy fuerte de la Fiscalía de San Luis Potosí, de la Secretaría de Protección Ciudadana, de Omar García Harfuch, que estuvo en todo momento en coordinación con San Luis Potosí, con Zacatecas y con Saltillo, con Coahuila. Y la verdad que muy buen operativo, pero bueno, esperemos a ver qué fue la realidad. Si lo soltaron, si él se escapó, como dice, solamente lo saben", concluyó.