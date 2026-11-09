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Seguridad

Dan de baja a policía capitalino por acosar a una cadete

Además, fue puesto a disposición de la Fiscalía para determinar su situación jurídica

Por Pulso Online

Noviembre 09, 2026 01:17 p.m.
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Foto: SSPC

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      Desarrollado por SACS IA

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó sobre la baja de un elemento de Policía Vial, señalado por presuntos actos de acoso sexual en contra de una cadete del Instituto de Formación Policial.

      Tras conocer el señalamiento realizado por la parte afectada, se actuó de manera inmediata para brindar asistencia y garantizar su atención con perspectiva de género.

      Ante este lamentable hecho, la SSPC reiteró su política de cero tolerancia a cualquier manifestación de violencia sexual, acoso o abuso de poder.

      Por ello, se determinó la baja directa del elemento involucrado, al considerar que estas conductas son incompatibles con los principios y responsabilidades del servicio policial.

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      De manera paralela, el elemento fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para determinar su situación jurídica.

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