Dan de baja a policía capitalino por acosar a una cadete

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó sobre la baja de un elemento de Policía Vial, señalado por presuntos actos de acoso sexual en contra de una cadete del Instituto de Formación Policial.

Tras conocer el señalamiento realizado por la parte afectada, se actuó de manera inmediata para brindar asistencia y garantizar su atención con perspectiva de género.

Ante este lamentable hecho, la SSPC reiteró su política de cero tolerancia a cualquier manifestación de violencia sexual, acoso o abuso de poder.

Por ello, se determinó la baja directa del elemento involucrado, al considerar que estas conductas son incompatibles con los principios y responsabilidades del servicio policial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De manera paralela, el elemento fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para determinar su situación jurídica.