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Seguridad

Atrapan a objetivo prioritario en la colonia Ciudad 2000

Por Redacción

Octubre 11, 2026 03:00 a.m.
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Atrapan a objetivo prioritario en la colonia Ciudad 2000
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      Desarrollado por SACS IA

      Un individuo considerado como objetivo prioritario, dedicado al narcomenudeo al oriente de la ciudad, fue capturado por elementos de la Guardia Civil Estatal mientras realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la Zona Metropolitana.

      Se trata de Daniel "N", de 25 años de edad, el cual fue detectado por los policías estatales en la colonia Ciudad 2000; se le identifica como presunto objetivo criminal por su posible relación con actividades ilícitas en el sector, a quien se le decomisaron dosis de presunta droga.

      De acuerdo con reportes preliminares, estaría relacionado con la venta de droga y robos a transeúntes, además de una posible vinculación con una célula delictiva, por lo que se procedió a su detención y se le hicieron saber los derechos que lo amparan.

      Ante tales antecedentes, el detenido quedó a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica y dará seguimiento a las investigaciones. 

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      La SSPC mantiene los operativos de prevención y vigilancia en la zona metropolitana para atender reportes y actuar ante conductas que afectan la seguridad social.

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