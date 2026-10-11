Atrapan a objetivo prioritario en la colonia Ciudad 2000

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Un individuo considerado como objetivo prioritario, dedicado al narcomenudeo al oriente de la ciudad, fue capturado por elementos de la Guardia Civil Estatal mientras realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la Zona Metropolitana.

Se trata de Daniel "N", de 25 años de edad, el cual fue detectado por los policías estatales en la colonia Ciudad 2000; se le identifica como presunto objetivo criminal por su posible relación con actividades ilícitas en el sector, a quien se le decomisaron dosis de presunta droga.

De acuerdo con reportes preliminares, estaría relacionado con la venta de droga y robos a transeúntes, además de una posible vinculación con una célula delictiva, por lo que se procedió a su detención y se le hicieron saber los derechos que lo amparan.

Ante tales antecedentes, el detenido quedó a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica y dará seguimiento a las investigaciones.

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La SSPC mantiene los operativos de prevención y vigilancia en la zona metropolitana para atender reportes y actuar ante conductas que afectan la seguridad social.