Atrapan a otros tres delincuentes en la entidad

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En la zona metropolitana y en Ciudad Valles, tres presuntos delincuentes fueron detenidos en posesión de un arma de fuego y decenas de droga. Esto durante operativos de la Guardia Civil Estatal (GCE).

Al oriente de la ciuidad, agentes estatales detuvieron a Israel "N", de 27 años de edad, a quien se le aseguró un arma de fuego abastecida con un cargador.

En otra acción, en Valles, fueron detenidos Diego "N", de 23 años, y Mía "N", de 21 años, ambos originarios de Tamaulipas, tras asegurarles dosis de una sustancia con características propias del "cristal" y de marihuana, además de 15 objetos conocidos como "ponchallantas" y una unidad en la que se desplazaban.

Las personas detenidas, así como el arma, sustancias, objetos y vehículo asegurados, quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes y el deslinde de responsabilidades. En su informe, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado refrendó su compromiso de mantener una estrategia permanente de prevención, inteligencia y combate a los delitos.

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