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Seguridad

Atrapan a supuesto criminal en Villa de Zaragoza

Lo relacionan con hechos violentos y estaría ligado a banda delictiva

Por Redacción

Octubre 21, 2026 03:00 a.m.
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Atrapan a supuesto criminal en Villa de Zaragoza
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      Un joven de apenas 18 años de edad, fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron en el municipio de Villa de Zaragoza por su probable participación en delitos contra la salud pero también es considerado un presunto objetivo prioritario por su posible relación con hechos recientes de violencia en el municipio.

      Se trata de César Misael N. de 18 años de edad, el cual, de acuerdo a labores de inteligencia, es considerado un presunto objetivo prioritario por participar en hechos violentos en el municipio, en el especial en la comunidad de La Zapatilla.

      Durante la intervención, los agentes le aseguraron cuatro bolsas de plástico que contenían hierba verde y seca con características similares a la marihuana, un arma de fuego, cartuchos útiles y una motocicleta en la que circulaba, la cual no portaba placas. De acuerdo con información de inteligencia, el detenido presuntamente estaría vinculado con un grupo delictivo y sería investigado por su posible participación en hechos de violencia registrados en Villa de Zaragoza en fechas recientes; sin embargo, será la autoridad ministerial quien determine las responsabilidades, conforme a las investigaciones correspondientes.

      El detenido, el arma, los indicios y la motocicleta asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica y dar seguimiento a las investigaciones.

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