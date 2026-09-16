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Atrapan a tres farderos en tiendas de Soledad

Por Redacción

Septiembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Atrapan a tres farderos en tiendas de Soledad
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      Por su presunta participación en el presunto delito de robo a comercio, oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos mujeres y un hombre, señalados de sustraer diversos artículos sin realizar su pago.

      Esto, durante labores de patrullaje, según informó la corporación, en donde oficiales municipales recibieron un reporte de robo a un establecimiento comercial en la colonia San Francisco, donde presuntamente Viridiana "N", de 40 años, fue interceptada por intentar salir con artículos para gato, sin haber realizado su pago.

      Más tarde, en la colonia 21 de Marzo, los agentes se trasladaron a un establecimiento comercial donde se reportó el presunto robo de diversas bebidas azucaradas y golosinas, quedando detenidos Ángel "N", de 23 años y Alexa "N", de 26.

      Debido a que la parte afectada manifestó su intención de proceder legalmente, los involucrados fueron trasladados a la comandancia municipal para su respectiva certificación médica, y después quedar a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.

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