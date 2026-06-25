Atrapan a un cristalero en el Centro Histórico

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Oficiales de Guardia Municipal de la capital realizaron la detención de un hombre, relacionado con un robo al interior de un vehículo registrado en calles del Centro Histórico. Esto, como resultado del monitoreo permanente del sistema de videovigilancia del C4 Municipal.

El individuo fue observado sobre la calle Melchor Ocampo, casi esquina con Herrera, donde le propinó un "cristalazo" a un vehículo Nissan Versa color guinda para ingresar al interior de la unidad y posteriormente retirarse del lugar, de acuerdo con el seguimiento realizado por personal de videovigilancia. Con la información proporcionada por el C4 Municipal, oficiales implementaron la búsqueda del probable implicado, logrando ubicarlo sobre la intersección de las calles Iturbide y Reforma.

Al encontrarse ante un hecho con apariencia de delito, los oficiales detuvieron a César "N", de 39 años. De manera simultánea, los oficiales contactaron al propietario del vehículo que al conocer los hechos, manifestó su deseo de proceder legalmente.

Enseguida, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación jurídica.

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