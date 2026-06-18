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Atropellan a 2 mujeres en la Salk

Por Redacción

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
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Atropellan a 2 mujeres en la Salk
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      La mañana de este miércoles, en la colonia Progreso, dos mujeres que viajaban en una motoneta eléctrica fueron arrolladas por una camioneta, resultando con lesiones.

      Fue alrededor de las nueve de la mañana que el siniestro tuvo lugar en la avenida Salk, donde una camioneta de marca Honda circulaba por el carril derecho y al llegar a la calle Stephenson quiso virar hacia su izquierda, interponiéndose en la trayectoria dos mujeres que se desplazaban en la motoneta a su costado.

      Tras el impacto, una de las dos mujeres salió proyectada al pavimento, sufriendo golpes que ameritaron la atención de paramédicos de la Cruz Roja, quienes llegaron momentos después al lugar. Luego de su valoración, los elementos de emergencia trasladaron a la mujer a una clínica para continuar con su atención.

      Asimismo, peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital arribaron a la ubicación para tomar conocimiento de la situación e iniciar las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

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