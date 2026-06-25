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Seguridad

Atropellan a motociclista en la Av. México

El percance ocurrió alrededor de las dos del mediodía

Por Redacción

Junio 25, 2026 03:00 a.m.
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Atropellan a motociclista en la Av. México
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      Al mediodía de este miércoles, un motociclista fue atropellado por un vehículo cuando cuando circulaba sobre la avenida México, resultando solo con golpes.

      Fue alrededor de las 14:00 horas, cuando el hombre a bordo de su moto se incorporaba a la avenida referida, con dirección al puente Valladares, fue impactado por un automóvil WV Vento con su costado izquierdo.

      Tras la colisión, el motociclista fue proyectado hacia el pavimento, acudiendo a su auxilio los transeúntes que se encontraban por la zona, además de otros motociclistas que circulaban por el lugar. El afectado, tendido en el suelo, esperó a los servicios de emergencia, quienes lo valoraron para determinar que sus lesiones no requerían ser trasladado a un hospital.

      Por otro lado, el vehículo que participó en el siniestro vial terminó con daños en su parte delantera, con la defensa totalmente desplazada de su sitio. Cabe destacar que el tripulante del auto no terminó con ningún daño.

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      Momentos después del siniestro, peritos de la Policía capitalina acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las investigaciones correspondientes, para deslindar responsabilidades.

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