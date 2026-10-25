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Seguridad

Motociclista atropella a mujer en la ciclovía de camino a Santa Rita

Personal de Protección Civil y paramédicos valoraron a la víctima para su atención médica inmediata.

Por Redacción

Octubre 25, 2026 01:00 p.m.
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Motociclista atropella a mujer en la ciclovía de camino a Santa Rita
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      Una mujer fue atropellada por una motocicleta cuando descendía de un camión de transporte urbano, en la ciclovía de Camino a Santa Rita, en Villa de Pozos.

      Los hechos se registraron alrededor de las 11:00 horas, cuando la motocicleta circulaba por la ciclovía.

      Al sitio arribaron paramédicos y personal de Protección Civil de Villa de Pozos, quienes valoraron a la mujer para su atención médica.

      Peritos del municipio tomaron conocimiento del incidente.

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