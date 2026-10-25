Choque en colonia "Las Flores"

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Un choque contra objeto fijo dejó únicamente daños materiales la mañana de este domingo en Camino Real a Saltillo, en la colonia Las Flores, al norte de la capital potosina.

El reporte se recibió después de las 08:00 horas, cuando dos jóvenes que viajaban a bordo de un Nissan March impactaron contra una jardinera.

Tras el choque, el vehículo quedó obstruyendo el carril central de la vialidad.

Al sitio arribaron autoridades, quienes tomaron conocimiento del accidente. El vehículo fue abandonado por sus ocupantes.

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