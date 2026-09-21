Autobús de Metro Red choca contra un tráiler

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Nueve lesionados arrojó un accidente en donde un autobús de la línea Metro Red, chocó de frente contra la parte posterior de un tráiler que se encontraba estacionado en el área de acotamiento de la carretera a Matehuala, a la altura de la gasolinera El Avión.

El hecho ocurrió alrededor de las diez de la mañana de este domingo, cuando el autobús de la recién inaugurada Línea 5, con número económico RG021, circulaba por su carril correspondiente sobre la carretera a Matehuala, en dirección hacia Cándido Navarro.

No obstante, frente a la gasolinera El Avión, la unidad se impactó contra la caja de un tráiler que ahí se encontraba estacionado y el golpe fue tan fuerte que acabó totalmente destrozado de la parte frontal.

A esa hora la unidad iba repleta de pasajeros y los diversos cuerpos de auxilio que acudieron al sitio contabilizaron al menos nueve lesionados, entre ellos el conductor.

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Paramédicos de distintas corporaciones como Protección Civil Estatal, Cruz Roja, CRUM, Bomberos y Protección Civil de Soledad, llegaron al sitio del siniestro y procedieron a dar atención a los pasajeros del autobús, trasladando a nueve de ellos a distintos hospitales a recibir atención médica.

Agentes de la Guardia Civil Estatal tomaron conocimiento del percance y las pesadas unidades fueron enviadas a una pensión hasta que se lleven a cabo los trámites legales.

Se esperaba que los representantes de las dos unidades involucradas en el hecho pudieron llegar a un acuerdo repartarorio en cuanto a los daños y lesiones causadas a los pasajeros.