Autobús de Metro Red choca contra un tráiler
El percance ocurrió en la carretera a Matehuala y arrojó nueve pasajeros lesionados
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Nueve lesionados arrojó un accidente en donde un autobús de la línea Metro Red, chocó de frente contra la parte posterior de un tráiler que se encontraba estacionado en el área de acotamiento de la carretera a Matehuala, a la altura de la gasolinera El Avión.
El hecho ocurrió alrededor de las diez de la mañana de este domingo, cuando el autobús de la recién inaugurada Línea 5, con número económico RG021, circulaba por su carril correspondiente sobre la carretera a Matehuala, en dirección hacia Cándido Navarro.
No obstante, frente a la gasolinera El Avión, la unidad se impactó contra la caja de un tráiler que ahí se encontraba estacionado y el golpe fue tan fuerte que acabó totalmente destrozado de la parte frontal.
A esa hora la unidad iba repleta de pasajeros y los diversos cuerpos de auxilio que acudieron al sitio contabilizaron al menos nueve lesionados, entre ellos el conductor.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Paramédicos de distintas corporaciones como Protección Civil Estatal, Cruz Roja, CRUM, Bomberos y Protección Civil de Soledad, llegaron al sitio del siniestro y procedieron a dar atención a los pasajeros del autobús, trasladando a nueve de ellos a distintos hospitales a recibir atención médica.
Agentes de la Guardia Civil Estatal tomaron conocimiento del percance y las pesadas unidades fueron enviadas a una pensión hasta que se lleven a cabo los trámites legales.
Se esperaba que los representantes de las dos unidades involucradas en el hecho pudieron llegar a un acuerdo repartarorio en cuanto a los daños y lesiones causadas a los pasajeros.
no te pierdas estas noticias
Hombre muere ahogado en río Tampaón
Huasteca Hoy
Vecinos y cuerpos de emergencia de Tamuín coordinaron el rescate del cuerpo en la zona del ejido El Aserradero.
Cuatro lesionados tras choque de Red Metro contra tráiler
Martín Rodríguez
La Guardia Civil Estatal, División Caminos, tomó conocimiento del accidente para las investigaciones correspondientes.
Taxi termina contra contención tras choque en el Río Santiago
Pulso Online
El accidente ocurrió a la altura del puente Pedroza; únicamente se reportaron daños materiales