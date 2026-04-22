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Autobús se impacta contra tráiler en la Valles–Rayón

El accidente que dejó un lesionado, ocurrió a la altura de la caseta La Pitahaya

Por Huasteca Hoy

Abril 22, 2026 07:44 a.m.
A
Autobús se impacta contra tráiler en la Valles–Rayón

Un autobús de pasajeros de la línea Autonaves chocó contra un tráiler la noche de este martes en la autopista Valles–Rayón, a la altura de la caseta de cobro La Pitahaya.

El percance ocurrió en el kilómetro 62 del tramo Tamasopo–Ciudad Valles, donde la unidad con número económico 1831 colisionó contra un tráiler marca Kenworth con doble remolque.

Tras el impacto, un pasajero resultó lesionado, por lo que fue atendido por paramédicos de la autopista y trasladado a un centro médico para su valoración.

Al sitio también acudieron socorristas de la Cruz Roja de Ciudad Valles y brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), quienes revisaron al conductor del autobús; no presentaba lesiones.

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Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente, mientras que se esperaba que los involucrados alcanzaran un acuerdo para el deslinde de responsabilidades.

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