Arrestan a vándalos con dosis de cristal

Redacción

Octubre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Tres hombres fueron detenidos por policías de la Guardia Civil de Soledad por posesión de cristal, esto en el marco de los operativos preventivos que se mantienen para preservar la paz social.

Los agentes municipales ubicaron a un individuo en la avenida Cordillera Oriental, en la colonia Cactus, donde alteraba el orden y al entrevistarlo se identificó como Luis “N” de 34 años, encontrándole una dosis de un material similar a la droga conocida como “cristal”.

Las otras detenciones se registraron en la calle Hidalgo de la colonia Los Gómez, donde los policías soledenses tuvieron contacto con José “N” de 25 años, quien cometía faltas administrativas, localizándole un envoltorio con piedra granulada semejante al “cristal”.

Asimismo, en la colonia Ciudad Real, los policías detectaron a quien dijo llamarse Raymundo “N” de 30 años, quien agredía a transeúntes y le descubrieron una bolsa con polvo que coincide con la sustancia conocida como “cristal”.

A los tres se les hizo saber que serían detenidos por posesión de metanfetaminas; además, se les informaron los derechos que les asisten, para después ponerlos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

SLP

Redacción