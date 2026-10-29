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Frustran 16 bailes por San Judas Tadeo en Soledad

La Guardia Municipal recibió 32 reportes ciudadanos en varias colonias

Por Flor Martínez

Octubre 29, 2026 11:47 a.m.
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Frustran 16 bailes por San Judas Tadeo en Soledad
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      La Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez canceló 16 bailes callejeros durante las celebraciones en honor a San Judas Tadeo, como parte del operativo especial implementado en coordinación con el operativo BOMI, con el que se atendieron reportes ciudadanos y se realizaron recorridos preventivos en distintas colonias y comunidades.

      De acuerdo con el reporte, los eventos fueron detectados a partir de 32 llamadas ciudadanas provenientes de sectores como San Pedro, Valle Cactus, Villa Jardín, Polvorín, La Lomita y El Morro. Las intervenciones concluyeron sin incidentes de relevancia ni afectaciones a la circulación vehicular.

      Durante el operativo, los elementos municipales también detuvieron a 11 personas por cometer diversas faltas administrativas, como resultado de los recorridos de vigilancia y la atención a los reportes recibidos.

      Por su parte, Protección Civil Municipal informó que no realizó decomisos de pirotecnia durante los festejos. Sin embargo, tuvo registro de siete quemas de castillos de pólvora, la mayoría en parroquias, donde se contaba con los permisos correspondientes emitidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

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      El personal de Protección Civil brindó acompañamiento durante las quemas para prevenir posibles incidentes y realizó acordonamientos en las zonas donde se llevaron a cabo estas actividades, sin efectuar aseguramientos de material pirotécnico.

      Ambas dependencias informaron que los operativos continuarán el próximo 1 y 2 de noviembre, derivado de las festividades que se realizan a la Santa Muerte, la cual es muy venerada en el municipio.

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