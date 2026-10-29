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Seguridad

En cateo, hallan unidades relacionadas con robo de autotransporte

La detención de un hombre permitió la investigación de un predio en la General I. Martínez

Por Redacción

Octubre 29, 2026 09:41 a.m.
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En cateo, hallan unidades relacionadas con robo de autotransporte
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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) informó sobre un golpe a un grupo dedicado presuntamente al robo de autotransporte y otros, tras un cateo y aseguramiento de varias unidades.  

      Esto, luego de que la División Caminos de la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a un hombre de 31 años en posesión de un inhibidor de señal de 10 antenas, lo que derivó en una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) y el cateo en un inmueble de la colonia General I. Martínez, en la capital potosina.

      Durante la diligencia, con participación de autoridades estatales y federales, se localizaron tractocamiones, remolques, plataformas, camionetas, automóviles y dispositivos de localización.

      Además, se detectaron alteraciones en los medios de identificación de varias unidades de carga.

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