En cateo, hallan unidades relacionadas con robo de autotransporte
La detención de un hombre permitió la investigación de un predio en la General I. Martínez
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) informó sobre un golpe a un grupo dedicado presuntamente al robo de autotransporte y otros, tras un cateo y aseguramiento de varias unidades.
Esto, luego de que la División Caminos de la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a un hombre de 31 años en posesión de un inhibidor de señal de 10 antenas, lo que derivó en una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) y el cateo en un inmueble de la colonia General I. Martínez, en la capital potosina.
Durante la diligencia, con participación de autoridades estatales y federales, se localizaron tractocamiones, remolques, plataformas, camionetas, automóviles y dispositivos de localización.
Además, se detectaron alteraciones en los medios de identificación de varias unidades de carga.
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