Fotos | Aparatoso choque de tráileres en la 57; hay un muerto

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Una persona sin vida fue el saldo de un accidente con volcadura, en el kilómetro 165 de la carretera 57 México con dirección a Querétaro. Los hechos a la altura de Ojo Caliente, en Santa María del Río.

El reporte fue cerca de las 06:00 horas del jueves, cuando el chofer de un tractocamión con una pipa acoplada, perdió el control de la unidad y terminó volcada hacia su lado izquierdo y construyendo carriles.

Otra unidad que circulaba sobre el carril central resultó afectada, así como otra con doble remolque acoplado cargado de estructura metálica. Del percance se reporta una persona fallecida.

El tráfico vehicular quedó interrumpido a un carril, además de que hubo diésel derramado en los carriles centrales.

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Elementos de la Guardia Nacional aseguraron el área para facilitar el retiro de las unidades.

Posteriormente, a Policía de Investigación y peritos de la FGE iniciaron con las diligencias correspondientes.