Imputado por feminicidio en Las Palmas es vinculado a proceso

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La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) obtuvo el auto de vinculación a proceso de José "N", imputado por el delito de feminicidio, por hechos ocurridos el 19 de octubre de 2026, en el municipio de Villa de Pozos.

La intervención de elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) se originó tras un reporte recibido a través del número de emergencias 911, en el que se alertaba sobre disturbios al interior de una vivienda ubicada en la colonia Las Palmas, en Villa de Pozos.

Al acudir al inmueble, los oficiales localizaron sin vida a una mujer de 37 años de edad, quien era pareja sentimental del ahora imputado. En el lugar, los elementos estatales detuvieron a José "N", a quien le aseguraron un arma de fuego y un vehículo de la marca Volkswagen.

Posteriormente, peritos de la Fiscalía acudieron al domicilio para procesar el lugar de los hechos y trasladaron el cuerpo a las instalaciones de la institución, donde se realizaron las diligencias periciales correspondientes conforme a la ley.

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La Fiscalía Especializada en Feminicidios asumió la investigación e integró la carpeta correspondiente, con la cual José "N" fue presentado ante la autoridad judicial.

Durante la continuación de la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público expuso los datos de prueba que permitieron obtener el auto de vinculación a proceso por el delito de feminicidio. Asimismo, el Juez de Control impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.