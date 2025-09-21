Presunto “narco” es atrapado en Soledad

Un hombre fue detenido por oficiales de la Guardia Civil de Soledad, asegurándole 80 bolsas con enervantes y 9 dosis de metanfetaminas que presuntamente andaba vendiendo en la colonia San Rafael y zonas aledañas.

Durante un recorrido de prevención sobre la calle Calzada de las Haciendas, en la colonia mencionada, los agentes municipales observaron una moto estacionada sin placas de circulación, por lo que se acercaron a buscar al dueño e inspeccionar el automotor.

Del interior de un establecimiento que brinda servicio de barbería salió un individuo, quien aseguró ser el propietario de la motocicleta marca Itálika de color azul, agrediendo física y verbalmente a los oficiales.

Derivado de su falta, los policías le realizaron una inspección, encontrándole un total de 80 bolsas con hierba seca similar a la marihuana, así como 9 dosis de un polvo blanco que cumple con las características de la droga sintética conocida como cocaína.

De inmediato se le informó que sería detenido por posesión de enervantes y metanfetaminas, además le dieron lectura de su carta de derechos.

El arrestado se consignó a Barandilla Municipal donde lo certificó el médico legista, y después se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal.