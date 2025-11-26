Cae pareja de asaltantes de tiendas OXXO

Una pareja señalada de dedicarse a asaltar tiendas de conveniencia, en especia OXXO’s,fue detenida por elementos de la Guardia Civil Estatal con once dosis de cristal, siendo detectada en el bulevar del río Santiago.

Al momento de la detención, los agentes policiales recorrían el mencionado bulevar y a la altura de la de la colonia Morales detectaron a una pareja que adoptó una actitud sospechosa intentando alejarse de ellos, por lo que determinaron interceptarla.

La pareja dijo llamarse Lizzet de 32 años de edad y Rubén de 26 años, a los que en la revisión les encontraron once dosis de cristal que traían ocultas entre sus ropas.

En investigaciones iniciales, se estableció que la mujer tiene antecedentes penales por robo, en tanto que el sujeto también tiene historial delictivo por delitos contra la salud, portación de arma prohibida, daños, robo y violencia familiar.

Además, ambos son identificados como participantes en múltiples asaltos a tiendas OXXO y otros comercios, siendo remitidos ante el Ministerio Público para que se les determine su situación legal por los delitos que les resulten.