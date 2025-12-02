Buscan a dos hermanos desaparecidos en Fracc. San José Segunda Sección

La Fiscalía General del Estado activó una ficha de Alerta Ámber para la localización de los hermanos Eduardo Antonio Salazar Del Ángel y José Carlos Salazar Del Ángel, de 16 y 15 años de edad, respectivamente, quienes fueron vistos por última vez el 28 de noviembre de 2025 en el fraccionamiento San José Segunda Sección.

Ante el temor de que sufran algún atentado a su integridad física, los familiares se acercaron a las autoridades para reportar la desaparición de los jóvenes y solicitaron su ayuda para localizarlos.

Según la ficha de búsqueda emitida por la Alerta Ámber, Eduardo Antonio mide aproximadamente 1.68 metros; es de complexión robusta y tez morena clara; su cabello es corto, lacio y negro; tiene cejas pobladas, nariz mediana y chata.

Además, tiene ojos medianos de color café oscuro, orejas medianas, cara redonda, boca pequeña y mentón ovalado.

Al momento de su desaparición, el joven vestía camisa azul marino estampada, pantalón de mezclilla azul marino y tenis azules. Como seña particular, cuenta con una cicatriz en el antebrazo derecho.

Por su parte, José Carlos mide aproximadamente 1.65 metros; es de complexión robusta y tez morena clara; su cabello es corto, ondulado y negro; tiene cejas pobladas, así como nariz mediana y chata.

El adolescente es de ojos medianos color café oscuro, orejas medianas, cara redonda, boca pequeña y mentón ovalado. Fue visto por última vez usando camisa negra, pantalón azul marino y tenis blancos.

Elementos de la FGE realizan recorridos de búsqueda en diversos puntos, con el objetivo de establecer el paradero de ambos adolescentes a la brevedad.

Asimismo, la Coordinación Estatal de Alerta Ámber solicita la colaboración de la ciudadanía para difundir la ficha correspondiente, ya que se considera que su integridad podría encontrarse en riesgo de ser vulnerada mediante la comisión de algún delito.

Para proporcionar información sobre su posible ubicación, se puede acudir a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, en la Coordinación Estatal de Alerta Ámber, ubicada en calle Volcán Tacaná #115, Fraccionamiento Cumbres de San Luis, o comunicarse a los teléfonos 444 811 30 39 y 444 204 04 13.